Das Rezept zur Krönung: 70 Jahre nach dem „Coronation Chicken“ kommt die „Coronation Quiche“. Wer sie nachkochen möchte – hier kommt das Rezept.









Eine Quiche mit Spinat, Saubohnen und frischem Estragon – wenn das nicht die passende Speise für die Krönung des als ökologisch bekannten britischen Königs Charles III. ist? Bei der Krönung seiner Mutter im Jahr 1953 wurde noch ein Hühnchengericht kreiert, das „Coronation Chicken“. Die vegetarische Krönungsquiche ist sein modernes Pendant – Charles und Camilla haben sie selbst ausgesucht.

Der Buckingham Palace hat am Montag das Rezept für die „Coronation Quiche“ veröffentlicht. Wer es nachkochen möchte, um am 6. Mai standesgemäß zu lunchen, während in der Westminster Abbey gekrönt wird – voilà!

Der Teig

125 Gramm Mehl

eine Prise Salz

25 Gramm kalte Butter, in Stücken

25 Gramm Butterschmalz

2 Esslöffel Milch

Oder, wenn es schnell gehen soll, 250 Gramm fertiger Quiche-Teig

Die Füllung

125 Milliliter Milch

175 Milliliter Schlagsahne (die britische „double cream“ ist noch fetter)

2 mittelgroße Eier

1 Esslöffel frisch gehackter Estragon

Salz

Pfeffer

100 Gramm geriebener Cheddar-Käse

180 Gramm gekochter Spinat, leicht gehackt

60 Gramm gekochte Saubohnen oder Sojabohnen

Außerdem: eine runde Backform mit ca. 20 Zentimetern Durchmesser, Hülsenfrüchte zum Blindbacken

Und so geht’s

Für den Teig:

Mehl und Salz in eine Schüssel sieben. Butter und Butterschmalz hinzufügen und mit den Fingern vermengen, bis eine krümelige Masse entsteht. Nach und nach die Milch hinzufügen und alles zu einem Teig vermischen. Die Schüssel abdecken und im Kühlschrank 30 bis 45 Minuten ruhen lassen.

Die Arbeitsfläche leicht bemehlen und die Teigkugel in einen Kreis ausrollen, der in eine runde Backform passt – etwa fünf Millimeter dick.

Den Teig in die (gefettete) Backform drücken, einen Rand vorsehen. Die Backform abgedeckt 30 Minuten lang in den Kühlschrank stellen.

Backofen auf 190 Grad vorheizen.

Den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Backpapier auf den Teig legen, darauf getrocknete Bohnenkerne oder Linsen verteilen und den Teig für 15 Minuten vorbacken. Danach die Hülsenfrüchte und das Backpapier entfernen.

Backofen auf 160 Grad zurückstellen.

Für die Füllung:

Milch, Schlagsahne, Eier, Estragon mischen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Hälfte des geriebenen Käses auf dem vorgebackenen Quicheteig verteilen, darüber kommen der Spinat und die Saubohnen. Dann die Ei-Milch-Mischung darüber geben und gleichmäßig verteilen.

Den restlichen Käse gleichmäßig darüber streuen.

In den Backofen geben und 20 bis 25 Minuten backen, bis die Quiche leicht braun und knusprig ist.

Diese Quiche reicht für sechs Personen. Dazu schlagen die Köche des Buckingham Palace vor, einen grünen Salat und gekochte Frühkartöffelchen zu reichen.