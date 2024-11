Coronation Food Project: Arbeiten am Geburtstag: König Charles gut gelaunt in London

(ili/spot) 14.11.2024 - 13:39 Uhr , aktualisiert am 14.11.2024 - 13:39 Uhr

Arbeiten am Geburtstag: König Charles gut gelaunt in London

1 Ein gut gelaunter König Charles arbeitet an seinem Geburtstag. Foto: ddp/EMPICS/Justin Tallis

König Charles III. feiert seinen 76. Geburtstag mit der Eröffnung der ersten beiden "Coronation Food Hubs", während die königliche Familie ihm zum Geburtstag gratuliert.











Wie angekündigt arbeitet König Charles III. (76) an seinem Geburtstag am heutigen 14. November. Gut gelaunt besuchte er das erste von zwei "Coronation Food Hubs" im Deptford Handelszentrum in London. Zur Feier des Tages und zur Einweihung der beiden neuen Einrichtungen wird ein "Festival der überschüssigen Lebensmittel" veranstaltet. Bei diesem Festival werden Mahlzeiten angeboten, die aus Lebensmitteln zubereitet wurden, die sonst weggeworfen worden wären.

Charles gründete "Coronation Food Project" 2023 Während seines Besuchs besichtigte der Monarch in einem langen dunklen Mantel und hellblau-gemusterter Krawatte die neuen Einrichtungen und sprach mit Nutzern und Vertretern von Lebensmittelbanken, Schulen und Gemeindegruppen. Den vielen Schaulustigen winkte er dabei fröhlich zu. Lesen Sie auch Die Initiative war 2023 vom König persönlich ins Leben gerufen worden. Auf dem Clip, der das Projekt feiert, und der unter anderem auf dem X-Account der Königsfamilie geteilt wurde, ist auch Charles' Ehefrau Königin Camilla (77) zu sehen. Beim Termin im kühlen und bewölkten London war sie allerdings nicht wie eigentlich geplant an der Seite des Geburtstagkindes. Nach einer Atemwegserkrankung hat sie sich zwar wieder zurückgemeldet, doch sie schont sich noch. Royale Glückwünsche Der Geburtstag des fleißigen Königs kommt aber dennoch nicht zu kurz, bereits am Morgen veröffentlichte der Palast auf den königlichen Social-Media-Accounts eine Glückwunschbotschaft mit einem offiziellen Porträt von Charles im White Drawing Room des Buckingham Palasts. Wenig später gratulierten auch Thronfolger Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42). Sie teilten auf ihrem Account ein Bild des entspannt aussehenden Monarchen mit Sonnenbrille und Girlande während seiner königlichen Reise nach Samoa im vergangenen Monat. Von Charles' jüngerem Sohn, Prinz Harry (40) und dessen Frau, Herzogin Meghan (43), sind indes keine öffentlichen Glückwünsche zu erwarten, weil "das Paar solche Geburtstagsglückwünsche außerhalb von Jubiläumsjahren nun privat hält", meldet "Mail Online". Normaler Arbeitstag mit Knaller-Besonderheit Charles behandelt seinen Geburtstag wie einen normalen Arbeitstag und geht seinen Pflichten nach, obwohl er ein persönlich schwieriges Jahr hinter sich hat, in dem sowohl bei ihm als auch bei seiner Schwiegertochter Kate Krebs diagnostiziert wurde. Im Rahmen der traditionellen Feierlichkeiten des Militärs zum Geburtstag des Monarchen werden aber im Green Park Kanonensalven von der King's Troop Royal Horse Artillery und im Tower of London von der Honourable Artillery Company abgefeuert, und in der Westminster Abbey, wo der König 2023 gekrönt wurde, werden die Glocken geläutet.