Unter anderem wegen der Verkehrsbehinderungen, die bei einer Protestfahrt durch die Stadt zu erwarten sind, lässt die Stadt die Versammlung nicht zu. Nun hat das Verfassungsgericht zu entscheiden.

Stuttgart - Gleich zwei Protestveranstaltungen in Form eines Autokorsos wollten die sogenannten Querdenker in dieser Woche abhalten: Am Mittwoch eine Demo gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wie in den Wochen zuvor auch. Am Dienstag eine zusätzliche, um gegen die Auflagen für die Demos zu protestieren. Unter anderem hatte die Stadt das Hupen in Wohngebieten untersagt und Streckenführungen abgelehnt, bei denen es zu großen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen könnte. Der Veranstalter will gegen das Verbot klagen.

Die Route sollte in die City führen

Nach Informationen unserer Zeitung hat der Chef der Querdenker, Michael Ballweg, die Veranstaltungen angemeldet und in einem Kooperationsgespräch am Montag auf einer Route bestanden, welche die Stadt und die Polizei nicht gutheißen wollten. Die Demonstrierenden wollten vom Wasen aus über die König-Karl-Brücke in die Innenstadt bis zum Charlottenplatz und den Österreichischen Platz fahren. Von dort sollte es zurück über das Heusteigviertel und den Osten gehen. Die Staus könnten die fristgerechten Anfahrtszeiten von Rettungsfahrzeugen gefährden, außerdem würden etliche Bus- und Stadtbahnlinien aus dem Takt kommen. Letzteres würde zu Trauben von Wartenden an den Haltestellen und überfüllten Fahrzeugen führen, was in Zeiten der Coronapandemie zu vermeiden sei.

Das Hupverbot wurde nicht eingehalten

Auch das Nichteinhalten des Hupverbots wurde unter anderem als Argument gegen die Demo angeführt. Zudem seien Meinungsbekundungen durch das Gehupe nicht zu hören gewesen. Die Stadt kam zu dem Schluss, dass es eher um das Erregen von Aufsehen denn um Meinungsäußerung gehen würde.

Über die Klage der Querdenker wird das Stuttgarter Verwaltungsgericht im Laufe des Nachmittags entscheiden.

