Coronapolitik in Ludwigsburg

1 Im Kreisimpfzentrum wurden seit August auch Jugendliche gegen Corona immunisiert. Foto: Simon Granville

Die Verwaltung macht zu wenig, um mehr Menschen – vor allem Familien – Impfmöglichkeiten zu bieten, findet die Fraktion. Außerdem werde zu spät reagiert. Mit der Kritik stehen die Grünen jedoch alleine auf weiter Flur und werden ihrerseits heftig angegangen. Von Populismus und Scheinheiligkeit ist die Rede.









Ludwigsburg - Wie kann die vierte Welle gebrochen werden? Eine Frage, mit der sich derzeit viele Kommunen auseinandersetzen. Die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz der Stadt Ludwigsburg, die zusammen mit ihrem Kollegen Sebastian Mannl den Corona-Krisenstab der Stadt leitet, präsentierte im Gemeinderat einen ganzen Maßnahmenkatalog zu Impfaktionen. Man setze, so Schmetz, auf einen Dreiklang aus zusätzlichen stationären Impfpraxen, mobilen Impfteams und der Ärzteschaft. Helfen soll unter anderem auch eine Impfkampagne, die die Stadt mit Plakaten und in den Sozialen Netzwerken starten will.