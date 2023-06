1 Auch im Rems-Murr-Kreis sind jetzt mutierte Coronaviren nachgewiesen. Foto: dpa/Peter Mindek

Ein im Rems-Murr-Kreis behandelter Corona-Infizierter aus dem Kreis Ludwigsburg trägt offenbar die britische Virusvariante. In Fellbach gibt es zwei weitere Fälle.









Winnenden - Auch im Rems-Murr-Kreis sind nun die ersten Fälle mutierter Coronaviren nachgewiesen worden. Betroffen von einer Infektion mit der Variante B.1.1.7, also der sogenannten britischen Mutation, sei ein Patient, der aktuell auf der Intensivstation der Rems-Murr-Kliniken behandelt wird, heißt es in einer Mitteilung des Waiblinger Landratsamtes. Zudem sei die englische Virusvariante nun auch bei zwei früheren Fällen in Fellbach festgestellt worden.