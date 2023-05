So gefährlich ist die Omikron-Welle

1 Das Risiko, Intensivpatient zu werden, ist bei Omikron wohl geringer. Foto: dpa/S. Gollnow

Langsam bekommen Forscher ein genaueres Bild der neuen Virusvariante. Die Daten deuten zwar auf einen milderen Krankheitsverlauf als bei anderen Corona-Typen hin. Doch die leichte Übertragbarkeit könnte das Gesundheitssystem trotzdem an seine Grenzen bringen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Auch in Deutschland steigt der Anteil der zuerst in Südafrika entdeckten Omikron-Variante an den Corona-Neuinfektionen rasant. Gleichzeitig weiß man inzwischen mehr über den neuen Virustyp. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.