4 Dank flexibler Innenschalte beschlägt mit der „air20“ keine Brille mehr. Foto: sauer product GmbH

Wie sieht die ideale Community-Maske aus? Ein Hersteller aus Dieburg hat sich den wachsenden Ansprüchen der Verbraucher angenommen und die „air20“ entwickelt – eine Maske, die nicht nur Brillenträger erfreuen wird.

Die COVID-19-Pandemie hat das alltägliche Leben in Deutschland seit März auf den Kopf gestellt; das Tragen einer Maske gehört in Pandemie-Zeiten sogar schon längst dazu. Grund genug, sich mit den wachsenden Anforderungen der Verbraucher an eine ideale Maske auseinanderzusetzen – wie es beispielsweise ein Familienunternehmen aus dem hessischen Dieburg getan hat: Die sauer product GmbH hat mit der „air20“ eine Community-Maske entwickelt, die Komfort mit einem größtmöglichen Nutzen vereint.

Bequem und ideal für Brillenträger

Die „air20“ ist aus einem sehr weichen und anschmiegsamen Material hergestellt und ermöglicht so auch bei längerem Tragen ein bequemes Gefühl auf der Haut. Dank der neu designten Passform sowie der einstellbaren Ohrenbänder schmiegt sich der Mundschutz individuell an jede Kopfform an.

Und: Mit Hilfe eines Anti-Beschlag-Verhaltens können Brillenträger zu jeder Zeit trotz Maskenpflicht klar sehen – gerade in der kalten Jahreszeit ein wichtiges Kriterium.

Wiederverwendbarkeit durch einfache Handhabung

Martin Sauer, CEO der sauer product GmbH, hat von Beginn an hohe Ansprüche an die Entwicklung gestellt: „Nur, wenn hochwertiges Design und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, bietet unsere Community-Maske den Verbrauchern einen echten Mehrwert.“ Entsprechend ist die „air20“ auch mit einem Wechselfilter-System ausgestattet, das die Wiederverwendbarkeit der Maske ermöglicht. Darüber hinaus können sämtliche Bestandteile bequem und einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Die in verschiedenen Farben erhältliche Maske wird zu 100 Prozent in Eigenfertigung in Deutschland hergestellt – gemäß höchster Produktionsstandards und zertifizierter Produktionsabläufe.

Alle Informationen rund zur neu entwickelten Maske „air20“ gibt es hier!