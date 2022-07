1 Joachim Kolb im Gespräch mit einer Patientin. Auch wenn in den Hausarztpraxen nicht viele Patienten an Long Covid erkranken, ist ihre Betreuung zeitintensiv. Denn die Diagnose ist aufgrund des diffusen Beschwerdebildes meist nicht einfach. Foto: Simon Granville

Ein neues Netzwerk soll Patienten mit Long Covid helfen. Niedergelassene Ärzte im Landkreis Ludwigsburg schließen sich zusammen.















Ludwigsburg - Corona ist überstanden, doch an ein Leben wie vor der Infektion ist nicht zu denken. Fast jeder Dritte ist zwölf Monate nach einer Erkrankung noch kurzatmig, jeder Fünfte fühlt sich noch schlapp, mehr als jeder Vierte leidet an Angststörungen oder Depressionen – Zahlen aus einer chinesischen Studie aus dem August 2021. Für Patienten ebenso wie für Mediziner ist die Diagnose ein langer und bisweilen beschwerlicher Weg.

Bis vor einem Monat konnten sich Betroffene in der Post-Covid-Ambulanz im Krankenhaus in Ludwigsburg vorstellen. Zum 1. Dezember wurde sie geschlossen. Die zuständige Medizinerin habe das Haus aus beruflichen Gründen verlassen, erklärt der Sprecher der Regionalen Kliniken Holding, Alexander Tsongas. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger habe man nicht gefunden, gleichwohl werde der Bedarf größer.

Diagnose ist nicht einfach

Diese Erfahrung macht auch Joachim Kolb. Seit beinahe 20 Jahren betreibt der Allgemeinmediziner eine Praxis in Benningen. „Wir haben viel mehr Infizierte als noch vor einem Jahr“, konstatiert er. Gleichzeitig sei die Aufmerksamkeit für Long Covid gestiegen. Zusammen mit Kollegen und Kolleginnen des Arbeitskreises „Qualität in der niedergelassenen Medizin im Landkreis Ludwigsburg“ hat der Marbacher das Netzwerk Long Covid gegründet, das am 1. Januar gestartet ist. Durch die engere Zusammenarbeit von Allgemeinmedizinern und Fachärzten und festgelegten Abläufen sollen die Patienten rasche, zielgerichtete Hilfe bekommen.

Ein Dutzend Praxen haben sich zusammengeschlossen, berichtet Joachim Kolb. Darunter Kollegen aus der Kardiologie, der Lungenheilkunde, der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, der Psychotherapie sowie hausärztliche Schwerpunktpraxen. Denn die spielen in der Diagnose und Behandlung von Post Covid die zentrale Rolle. Reha- und Sozialmediziner ergänzen das Angebot. Darüber hinaus soll das neue Netzwerk den Medizinern helfen, sich auszutauschen und weiterzubilden. „Viele hausärztliche Kollegen sind oft etwas ratlos, wenn die Patienten ihnen ihre Symptome schildern“, so Kolb. Ein Manko an Orientierung, das sich auf den Patienten übertrage und das sei nicht gut.

Austausch der Mediziner ist wichtig

Erwischen kann es jeden. „Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es eher Menschen zwischen 40 und 50 trifft, die voll im Leben gestanden haben und auch nicht unbedingt auf der Intensivstation lagen.“ So wie Jochen Welsch. Am Ende der Herbstferien bekam der Benninger grippeähnliche Symptome. „Ich hatte zwei Tage Fieber und ein bisschen Gliederschmerzen, aber alles in allem einen milden Verlauf“, erzählt der zweifach Geimpfte. Doch nach der vermeintlichen Genesung traf das Virus ihn wie ein Bumerang. „Ich hatte das Gefühl, nicht richtig denken zu können“, beschreibt er das als Brain Fog bekannte Corona-Symptom. Telefonieren, mit mehreren Menschen an einem Tisch sitzen und kommunizieren? Undenkbar. Die geringste körperliche und mentale Belastung führte zu Schwindel. Eine Stunde auf dem Crosstrainer und lange Spaziergänge mit dem Hund gehörten vor der Erkrankung zum Alltag. Heute, zehn Wochen nach der Infektion, schafft der 48-Jährige zehn Minuten auf dem Laufgerät und einen Drei-Kilometer-Spaziergang. „Die Genesung geht nicht linear. Sobald ich mich überfordere bekomme ich einen Rückfall.“

Chronische Erschöpfung

Am Montag will der Pädagoge das erste Mal wieder in den Unterricht einsteigen. Ob er der Aufgabe schon gewachsen ist, wird sich zeigen. Auch der Rest der Familie – ebenfalls zweifach geimpft – hatte sich im November infiziert. Die Ehefrau ist wie er an Long Covid erkrankt, allerdings mit anderen Symptomen. Dass sein Hausarzt zusammen mit Kollegen das Netzwerk gegründet hat findet Welsch gut. „Man weiß noch so wenig über Long Covid und so ein Netzwerk hilft den Ärzten“, sagt er, „aber vor allem auch uns Patienten, denn häufig wird die Krankheit nicht erkannt und man wird als Simulant abgestempelt.“

Schnellerer Termin beim Facharzt

Das Netzwerk verstehe sich als dynamische und lernende Struktur, betont Joachim Kolb. „Wir erheben nicht den Anspruch, es am besten zu können, sondern lernen alle täglich dazu.“ Im Herbst gab es eine Auftaktveranstaltung im Forum. Vergangenen Samstag wurden die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen im Kreis über das neue Angebot informiert. „Man geht davon aus, dass in jeder mittelgroßen Praxis zwischen drei und fünf Patienten an Long Covid erkranken. Das ist keine riesige Zahl, aber der einzelne Patient braucht deutlich mehr Zeit und Ressourcen als ein anderer Patient.“ Das Netzwerk gewährleiste eine rasche Verfügbarkeit spezialisierter Diagnostik und Behandlung für die Patienten. „Wenn sie versuchen, von sich aus einen Termin beim Kardiologen zu bekommen, dann müssen sie oft ein paar Monate warten. Durch das Netzwerk ist es möglich, unsere Patienten innerhalb von vier Wochen oder sogar noch schneller beim Facharzt untersuchen zu lassen.“

Was ist Long Covid eigentlich?

Symptome

Sehr häufig leiden Post Covid Patienten an dem Erschöpfungssyndrom Fatigue, an Kopfschmerzen, an Riech- und Schmeckstörungen und an Atembeschwerden. Häufig haben sie auch mit Husten zu kämpfen, haben Schlafstörungen, Depressionen, Angstsörungen, Haarausfall aber auch ganz allgemein Schmerzen am gesamten Körper.

Betroffene

Clara Lehmann, Leiterin des Infektionszentrums der Uniklinik Köln hat in einer Kohortenstudie 1000 Genesene untersucht und festgestellt, dass Frauen doppelt so oft betroffen waren wie Männer. Außerdem begünstigt wohl eine geringe Anzahl an Antikörpern gegen Covid das Auftreten von Long Covid.

Infos Weiterführende Informationen zum neuen Netzwerk gibt es auf der Homepage des Arbeitskreises www.praxen-lb.de.