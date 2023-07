Das Impfangebot wächst – die Kritik am Impfbus reißt nicht ab

Coronapandemie in Stuttgart

Eine lange Schlange vor dem Impfbus auf dem Marienplatz am 21. November

Die Kassenärztliche Vereinigung im Land ist mit dem Ergebnis des Impfwochenendes zufrieden. Weniger zufrieden sind einige Impfwillige mit den Impfbusaktionen. Lange Warteschlangen und unklare Abläufe sorgen für Frust.









Stuttgart - In der vergangenen Woche haben die niedergelassenen Ärzte und die Impfstationen in Stadt und Region die Impfaktivitäten deutlich gesteigert. An mobilen Angeboten, zu denen man ohne Termin kommen kann und wo sich deshalb lange Schlangen bilden, gibt es weiter Kritik.