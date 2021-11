1 Die Hausärzte in Baden-Württemberg haben die kommende Woche zur Impfwoche erklärt. Foto: imago images/Jochen Eckel

Die Hausärzte in Baden-Württemberg gehen bei der stockenden Impfkampagne in die Offensive. Am Samstag, 27. November, soll es einen zusätzlichen, landesweiten Impftag geben.















Link kopiert

Stuttgart - In ganz Baden-Württemberg soll es am kommenden Samstag (27. November) einen zusätzlichen Corona-Impftag geben. Organisiert wird er von den niedergelassenen Hausärzten im Land, die so die aktuelle Impfkampagne unterstützen wollen. Der Hausärzteverband Baden-Württemberg teilte am Sonntag mit, dass die Hausärzte seit Beginn der Pandemie „das Rückgrat der Versorgung“ seien. Sie stünden seit Monaten unter Dauerbelastungen, zurzeit noch mehr wegen des aktuellen Impfgeschehens. Mit dem Aktionstag wolle man auch die Sprechstunden entlasten.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zur Coronapandemie

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Dr. Norbert Metke, sagt dazu: „Nachdem nach den Sommerferien mangels Patienten in den Praxen Impfstoff weggeworfen werden musste, ist der Andrang in den Arztpraxen aktuell enorm. Um hier für Entlastung zu sorgen, findet in der kommenden Woche eine zentrale Impfwoche unter dem Motto ‚Wir impfen für Ihr Leben gern’ statt, die am Samstag, 27.11.2021, in einen zentralen Impftag münden wird.”

Die teilnehmenden Praxen und die verschiedenen Aktionen können online unter www.dranbleiben-bw.de abgerufen werden. Die Corona-Infektionszahlen schießen auch in Baden-Württemberg weiter in die Höhe: Laut Gesundheitsamt liegt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 438, die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 5,48 (Stand: 20. November). Es gilt weiter die Alarmstufe.