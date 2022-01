Coronapandemie in Baden-Württemberg

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann will zunächst keine Lockerungen – obwohl es die Zahlen hergeben würden. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Angst vor Omikron veranlasst die Landesregierung, die Coronaregeln in Baden-Württemberg anzupassen. Winfried Kretschmann erklärt ab 12 Uhr Hintergründe – verfolgen Sie die Pressekonferenz im Liveticker.















Stuttgart - Ab Mittwoch gelten neue Coronaregeln in Baden-Württemberg. Das betrifft unterschiedliche Bereiche wie die Quarantäne, das Festhalten an der Alarmstufe II trotz rückläufiger Hospitalisierungsinzidenz und die Situation an Schulen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Umweltministerin Thekla Walker, Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Sozialminister Manfred Lucha erklären bei der Regierungspressekonferenz die Anpassungen der Verordnung.