1 Die Stadt Freiburg hat schon eine Ausgangssperre für größere Gruppen erlassen: Die Treppe zum Münster und viele Wege sind verwaist. Foto: dpa/Patrick Seeger, imago/Robert Schmiegelt

Baden-Württemberg und weitere Bundesländer erlassen neue Einschränkungen. Die Bundesregierung ist noch zögerlich. Aber warum?









Stuttgart/Freiburg - Die Baumärkte auf der deutschen Seite des Rheintals waren in den vergangenen Tagen gut besucht. Den Einheimischen fiel auf, dass auch viele Elsässer an den Kassen anstanden – also Menschen aus einer Region, die eigentlich schon längst als Corona-Risikogebiet eingestuft worden ist. Ihr Passierschein als Berufspendler machte es möglich.