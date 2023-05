Coronakrise in Stuttgart

1 Das Musicalleben im SI-Centrum ruht wegen vieler Coronafälle. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Steigende Coronafälle legen immer mehr Betriebe lahm, die nicht auf Homeoffice umstellen können. Das Musical ist ein Beispiel dafür. Unserer Redaktion hat die Stage Entertainment nun die Infektionszahlen genannt. Bei „Aladdin“ sind sie erschreckend hoch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die erste Frage bei den Videokonferenzen, sagt Stephan Jaekel, der Unternehmenssprecher der Stage Entertainment, lautet jeden Morgen: „Wie geht es den Infizierten in der Quarantäne?“ Erleichterung herrscht beim ausgebremsten Musicalmarktführer, was die Schwere der Krankheit betrifft. „Niemand von unseren Beschäftigten hat schlimme Symptome, einige haben auch gar keine“, berichtet der Kommunikationschef mit Sitz in Hamburg.