Buchhändler können aufatmen: Ab 20. April dürfen sie ihre Läden wieder öffnen. Doch für Theater, Museen und Konzertbühnen bleiben die Aussichten trüb: Derzeit ist kein Ende ihrer Schließungen in Sicht. Und „Großveranstaltungen“ bis zum 31. August müssen nun wohl definitiv abgesagt werden. Ein erster Überblick.

Stuttgart - Gute Nachrichten für die Buchhändler und Bücherfreunde: Nach den Beschlüssen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten vom Mittwoch in Berlin zum weiteren Vorgehen in der Coronakrise werden die Buchläden wohl auch im Südwesten von Montag, den 20. April, an wieder öffnen können, und zwar unabhängig von ihrer Ladengröße – unter Beachtung der hygienischen Regeln und der Abstandsregeln in der Öffentlichkeit, versteht sich. Denn diese sind ja ebenfalls am Mittwoch um weitere zwei Wochen bis jetzt vorerst 4. Mai verlängert worden. Auch die Hochschulbibliotheken und öffentliche Büchereien dürfen wieder öffnen.

Die Richtlinien müssen nun von den Ländern und Kommunen noch im Detail umgesetzt werden. Aber jetzt schon ist klar: Theater, Museen, Konzerthäuser und andere Veranstaltungsorte werden auch über den 19. April hinaus bis in den Mai hinein geschlossen bleiben müssen. Das Ziel der Politik, das städtische Leben nur in kleinen Schritten wieder zu beleben, lässt die Kultur ebenso im Shutdown wie Cafés und Restaurants. Da wird es auf den Internetseiten der Veranstalter wohl noch vor dem Wochenende weitere bittere Vorstellungsabsagen geben – und weitere Einnahmeverluste in erschreckender Höhe.

Weitreichende Folgen für die Kultur wird auch der Beschluss der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten haben, alle „Großveranstaltungen“ bis zum 31. August grundsätzlich zu verbieten. Zwar müssen die Länderregierungen nun noch festlegen, ab welcher Besucherzahl eine Veranstaltung zur „Großveranstaltung“ wird. Aber man ahnt, dass große Popfestivals, Stadionkonzerte oder sonstige Open-Air-Sessions in jedem Fall dazu gehören. Das wird nicht nur viele Fans betrüben, die sich ihre Tickets bereits im Vorverkauf gesichert haben, das wird auch den wirtschaftlichen Druck auf Veranstalter und Kartenvertrieb weiter erhöhen. Doch hier ist nun mit einer weiteren Absagewelle zu rechnen – über all jene Absagen hinaus, die es ohnehin schon gab, von Roskilde bis zu den Karl-May-Festspielen, von Oberammergau bis Bayreuth.

Auch, wenn die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten bereits am 30. April über die nächsten Schritte und womöglich weitere Lockerungen beraten will: Bei den Großveranstaltungen steht das Datum 31. August schon jetzt fest; zweifellos auch deshalb, um den Veranstaltern Rechtssicherheit zu geben. Und auch in der übrigen Kulturlandschaft muss man sich eher mit dem Gedanken anfreunden, dass es mittlerweile für das gesamte Frühjahr schlecht aussieht – und man sich, das wäre zweifellos die schlimmste Aussicht, in Theatern, Museen und Konzertsälen womöglich frühestens im Herbst wiedersieht.

