Wie fit sind Unternehmen und Verwaltung in Baden-Württemberg im digitalen Bereich? Die Managementberatung kobaltblau macht den Check.

Es ist leider eine unumstößliche Tatsache: Deutschland hinkt bei der Digitalisierung vielen anderen Nationen hinterher. Besonders deutlich wurde dies in der Corona-Krise als ganze Branchen von einem Tag auf den anderen damit konfrontiert wurden, Digitalisierung nicht als hippes Must-have oder lästige IT-Übung zu begreifen. Vielmehr wurde die intelligente, stabile digitale Kommunikation – intern wie extern – über Nacht zur einzigen Überlebensstrategie für die meisten Unternehmen.

kobaltblau-Studie – wie digital ist Baden-Württemberg?

Wie aber steht es nun tatsächlich um die digitale Infrastruktur von Mittelständlern und Konzernen sowie großen und kleinen öffentlichen Verwaltungen von Stuttgart bis hin zur Ost-Alb? Die Managementberatung kobaltblau möchte es genau wissen und befragt daher Unternehmen und Behörden. Diese sind eingeladen, sich unter folgendem Link zu beteiligen:

Die Teilnehmer erhalten zu einem späteren Zeitpunkt auf Wunsch eine individuelle Ausarbeitung ihrer Ergebnisse. Daraus können die Unternehmen ersehen, wo sie stehen und in welchen Bereichen sich eventuell etwas optimieren lässt.

Die Idee zur Umfrage kam der Managementberatung kobaltblau, als viele Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Verwaltung in Baden-Württemberg und bundesweit während der Corona-Krise schlicht damit zu tun hatten, dass die eigenen Mitarbeiter und Kollegen überhaupt weiterarbeiten konnten. Und das nicht mehr in Einzel- oder Großraumbüros, sondern remote, am eigenen Küchentisch, im Arbeitszimmer oder auf dem heimischen Balkon. Statt der gewohnten morgendlichen Meetings im Konferenzraum wurden nun Zoom Calls über mehrere Standorte mit Liveschaltungen in diverse Wohnzimmer nötig.

Auch wenn auf Social Media-Kanälen die Berater-Anleitungen zu Leadership aus dem Homeoffice mehr oder minder viral gingen, war und ist die Umsetzung der Unternehmensführung im virtuellen Raum eine immense technische Herausforderung - von den emotionalen Faktoren mal ganz abgesehen.

Rasend schnell mussten neue Wege der Vermarktung her

Und was für das Miteinander und die Kollegen gilt, maximiert sich mit Blick auf das Kundenmanagement noch einmal. Wo ganze Ladenzeilen schließen, Fabrikbänder stillstehen und Supply Chains zusammenbrechen, mussten rasend schnell neue Wege her, um das eigene Sortiment oder die eigene Dienstleistung in irgendeinem nennenswerten Umfang an die Kunden zu bringen.

Im B-to-B-Sektor multiplizierte sich die Problematik. Haben und hatten die Kunden doch mit den gleichen Herausforderungen in der digitalen Kommunikation zu kämpfen wie das eigene Unternehmen.

Was in der privaten Wirtschaft mal besser und mal schlechter klappte, stellte viele Behörden vor noch größere Herausforderungen. Hier erschöpfte sich das digitale Angebot oft darin, online einen Präsenztermin zu vereinbaren – vorausgesetzt die Server hielten dem Ansturm stand.

Am Siedepunkt? Digitales Krisenbarometer soll ermittelt werden

Durch die Studie soll offenbart werden, wie die Unternehmen und Verwaltungen mit den drängendsten Herausforderungen der Pandemie umgegangen sind und inwieweit sie dabei auf digitale Infrastruktur, Tools und Software zurückgreifen konnten. Ein ganz wichtiger Aspekt kommt dabei dem Remote-Arbeiten zu. kobaltblau will wissen, wie sicher und in welcher Qualität die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice ihre Arbeit ausführen konnten.

Am Ende der Untersuchung soll ein digitales Krisenbarometer stehen, das eine Standortbestimmung des digitalen Reifegrades in Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung in Baden-Württemberg erlaubt.