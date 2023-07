Wie gut ist die 3-G-Kontrolle in Bus und Bahn wirklich?

Coronakontrollen in Stuttgart

1 Ein neuer Sicherheitsdienst der SSB ist Tag und Nacht im Netz unterwegs – doch bei der Ahndung von 3G-Verstößen gibt es offenbar größere Probleme. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit Wochen gilt für Fahrgäste in Bus und Bahn die 3G-Regel. Die Kontrollen sind allerdings nur schöner Schein – beklagt werden Fehler im System.









Stuttgart - Der 22-Jährige versucht zu tricksen. Um die 3G-Regel in der Bahn zu umgehen, steckt er den Schnelltest eines Freundes ein. Doch als er in der Stadtbahn U 12 an der Haltestelle Mittnachtstraße im Nordbahnhofviertel auf Kontrolleure stößt, wollen die vom Coronatest gar nichts wissen. Sie wollen nur die Fahrkarte sehen. Doch die hat der junge Mann nicht. Wütend wedelt der Schwarzfahrer mit seinem falschen Coronatest. Es kommt zu einem Gerangel.