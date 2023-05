1 Landesweit Ausgangsbeschränkungen am Samstag – und was bedeutet das für die Polizei? Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Stuttgart - In den Einsatzstäben der Polizeipräsidien musste alles in hektischer Betriebsamkeit bis in den späten Abend vorbereitet werden: Die Ankündigung der Landesregierung, vom heutigen Samstag an eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr zu verhängen, bringt auch die Beamten und Beamtinnen unter Druck. Denn die sollen die Verschärfung der Coronamaßnahmen ja auch kontrollieren.