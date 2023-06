2 Gut 50 Prozent der Kinder zeigen bei einer Corona-Infektion keine Symptome. Vor Spätfolgen wie PIMS oder auch Long Covid sind sie allerdings dadurch nicht gefeit. Foto: pascalskwara - stock.adobe.com/PASCAL SKWARA

In der vierten Welle infizieren sich auch Kinder vermehrt mit dem Coronavirus – und kämpfen mit Spätfolgen. Was darüber bekannt ist, erklären zwei Kinderärzte aus Jena und Stuttgart.









Jena/Stuttgart - Nach den USA darf nun auch in Israel der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer an Kinder im Grundschulalter verabreicht werden. In Deutschland könnte die Freigabe noch Ende des Monats erfolgen: Die Unternehmen haben auch in der EU eine Zulassung ihres Impfstoffes für Fünf- bis Elfjährige beantragt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema) will der österreichischen Regierung zufolge am 24. November darüber entscheiden. Derweil haben viele Eltern Angst vor den Gefahren, die eine Corona-Infektion bei Kindern mit sich bringen kann. Was über Spätfolgen bekannt ist und was Ärzte raten, zeigt dieser Überblick.