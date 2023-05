So geht es den infizierten Patienten

Tübingen - Kein Fenster lässt sich in dem Zimmer öffnen, nur durch eine Schleuse geht es hinein. Der 25-jährige Mann, der sich wohl bei einer Reise nach Mailand mit dem Coronavirus angesteckt hat, ist völlig isoliert. Auf der Spezialstation der Göppinger Klinik am Eichert wird er abgeschirmt von der Öffentlichkeit, selbst Familienangehörige müssen draußen bleiben. Das Personal betritt in Schutzanzügen und mit Atemmasken den Raum. „Es geht ihm gut“, sagt Frank Westbomke, der Pressesprecher des Klinikums. Der Mann habe leichtes Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden. „Wenn es kein Coronavirusfall wäre, würde er vermutlich arbeiten gehen.“