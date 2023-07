1 Corona-Demo in Reutlingen Foto: imago images/Eibner/Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto via www.imago-images.de

Frau M. schläft schlecht, und das schon seit fast einem halben Jahr. Demnächst wird Frau M. 70 Jahre alt. Mehr als ihr halbes Leben, insgesamt 38 Jahre, hat sie in der gleichen Wohnung verbracht, hat hart gearbeitet, hat Mitmenschen und Gesetze geachtet. Heute steht sie zum ersten Mal vor Gericht. Als alles vorbei ist, da schnauft Frau M. hörbar durch. „Wissen Sie“, sagt sie zum Richter, „ich hatte so eine Angst, vor dem großen Saal, vor all den vielen Leuten hier.“ Doch dann kam alles ganz anders.