Das Ludwigsburger Stadionbad während der Zwangs-Schließzeit in der Corona-Pandemie. Foto:

Abstand, Einsamkeit, Existenzängste: Der Fotograf Yakup Zeyrek hat festgehalten, was Corona und der Zwang, zuhause zu bleiben, mit den Menschen im Kreis Ludwigsburg gemacht hat. Jetzt werden die Bilder erstmals ausgestellt – m Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim.









Wenn er aus den vielen Szenarien, die er während des Corona-Lockdowns 2021 erlebt hat, eines herauspicken soll, das besonders in seiner Erinnerung haften blieb, hat Yakup Zeyrek dieses vor Augen: Ein Haus, in dem drei Generationen unter einem Dach wohnen, und die Oma darf ihre Tochter mit dem kleinen Enkelkind auf dem Arm nur durch die Glasscheibe sehen. Beklemmend sei das gewesen, sagt Zeyrek. „Das Kind konnte es ja nicht verstehen.“ Gemeinsam leben und doch voneinander getrennt: eine der vielen Formen von Verlassenheit und Isolation in Folge der Pandemie.