Die Infektionszahlen und auch die Belegung auf den Intensivstationen gehen weiter zurück. Der Gesundheitsminister warnt aber vor kommenden Varianten.















Die fallende Tendenz bei den Corona-Zahlen setzt sich auch über die Osterfeiertage fort. Zwar wird wegen ebendieser Feiertage und damit einhergehender Verzögerungen im Meldesystem die Inzidenz derzeit wohl etwas unterschätzt, aber dennoch scheint klar zu sein, dass die Zahlen weiter sinken. Die derzeitige Inzidenz liegt in Baden-Württemberg bei 670 – ein rapider Abfall, nachdem sie vor gut einem Monat noch bei über 1900 lag. Auch andere Kennzahlen stimmen positiv: Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ist in den vergangenen Wochen ebenfalls stark gesunken und liegt nun bei 182. Der R-Wert ist zwar nach den Lockerungen Anfang des Monats etwas angestiegen, liegt aber immer noch deutlich unter 1.

Gesundheitsminister Lauterbach machte im Verlauf der Woche dennoch mit einer düsteren Prognose Schlagzeilen: Er warnte vor eine „Killervariante“, die die Übertragbarkeit von Omikron mit der Krankheitsschwere von Delta kombinieren und für viele schwere Verläufe im kommenden Herbst sorgen könnte. Für diese Aussage gab es viel Kritik, auch aus der Wissenschaft. Die damit losgetretene Diskussion über neue Corona-Varianten wollen wir nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen auf die bisher kursierenden Varianten.

Viele unbekannte Varianten

Oftmals wird in Bezug auf die Zeit vor dem Auftreten der Variante Alpha vom Ursprungsvirus gesprochen. Das ist nur zum Teil richtig. Bereits vor dem Auftreten Alphas kursierten diverse Varianten und Subvarianten des Virus. Der entscheidende Unterschied: Keine dieser Varianten zeichnete sich durch eine erhöhte Übertragbarkeit oder eine verstärkte Immunflucht aus. Dementsprechend waren sie für die Einschätzung der epidemiologischen Lage weitestgehend irrelevant.

Dies änderte sich mit dem Auftreten Alphas. Die Variante wurde erstmals im November 2020 in der englischen Grafschaft Kent nachgewiesen und wurde innerhalb weniger Monate zur dominanten Variante in den meisten europäischen Ländern. Ende Februar 2021 war auch in Deutschland die Mehrzahl der sequenzierten Proben Alpha zuzuordnen. Dies hatte auch einen gravierenden Einfluss auf die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens. Nach einem zwischenzeitlichen Absinken der Infektionszahlen im Februar flammten diese im Frühjahr wieder auf und sorgten erneut für volle Intensivstationen und schwere Krankheitsverläufe. Fast zeitgleich mit Alpha traten auch die Varianten Beta und Gamma auf. Während sie in Afrika und Lateinamerika das Infektionsgeschehen dominierten, konnten Sie sich in Deutschland und Europa nicht gegen Alpha behaupten.

Delta dominiert zweites Halbjahr 2021

Bis Juni 2021 war die Alpha Variante für die meisten Infektionen in Deutschland verantwortlich. Dann setzte sich die Variante Delta, die zuvor im April und Mai eine heftige Infektionswelle auf dem indischen Subkontinent verursacht hatte, auch in Europa durch. Bis Ende 2021 waren beinahe 100 Prozent der in Deutschland sequenzierten Proben Delta und zuzuordnen. Auch die verheerende Corona-Welle im vergangenen November und Dezember wurde vor allem durch Infektionen mit dieser Variante verursacht.

Mitte Dezember gab es dann erste Nachrichten über einen rapiden Anstieg der Infektionen in Südafrika, der auf die Verbreitung einer neuen Virusvariante zurückzuführen war. Innerhalb weniger Wochen setzte sich die Omikron Variante weltweit durch und sorgte für nie gekannte Infektionszahlen auf dem gesamten Globus. Zugleich stellte sich die Variante aber als weitaus weniger tödlich heraus. Obwohl die Inzidenz in Deutschland auf über 1400 stieg, konnte darum eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden. Kurz darauf machte eine Subvariante Omikrons von sich Reden. Die als BA.2 bekannte Variante ist noch ansteckender als Omikron und sorgte in den vergangenen Wochen für einen erneuten Anstieg der Infektionen in Deutschland. Dieser ist nun vorbei. Das liegt zum einen am saisonal bedingt besseren Wetter, zum anderen hat sich auch bereits ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung infiziert.

Wie geht es nun weiter? Lässt sich bereits ablesen, welche Varianten im kommenden Herbst das dann vermutlich wieder ansteigende Infektionsgeschehen treiben werden? Und wie wahrscheinlich ist Lauterbachs sogenannte Killervariante?

Zunächst hatten viele Experten vor möglichen Rekombinationen von Delta und Omikron gewarnt. Diese sind zwar aufgetreten, konnten sich aber bislang nicht gegen die Omikron-Subvariante BA.2 behaupten. Stattdessen machen andere Rekombinationen und Mutanten Sorgen: Zum einen ist da die Rekombination XE: Sie ist aus den Omikron-Subvarianten BA.1 und BA.2 entstanden. Laut Forschern aus Großbritannien ist sie etwas übertragbarer als BA.2. Einen entscheidenden Einfluss auf den weiteren Pandemieverlauf dürfte dies dennoch nicht haben. Darüber hinaus sind in Südafrika in den letzten Wochen weitere Omikron-Subvarianten aufgetaucht, die als BA.4 und BA.5 bezeichnet werden. Über ihre Eigenschaften herrscht noch Unklarheit, besonders, weil in Südafrika bislang keine BA.2 Welle zu beobachten war. Dass beide Subvarianten von der WHO als besorgniserregend eingestuft wurden, macht aber zumindest hellhörig.