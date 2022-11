1 Die Coronadaten sind derzeit gut. Bleibt es so? Foto: imago / /Michael Bihlmayer

Die Inzidenz liegt unter 200 und weniger Menschen müssen mit Covid-19 ins Krankenhaus. Ist Corona überwunden? Eine Zahl macht bei der Suche nach der Antwort stutzig.















Wann ist die Pandemie vorbei? Das fragen sich anlässlich der weiter gesunkenen Infektionszahlen derzeit viele Menschen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt unter 200, auch gibt es weniger Coronaausbrüche und schwer verlaufende Covid-Erkrankungen. Ist Corona also so gut wie vorbei?

Der genauere Blick lässt kein eindeutiges „Ja“ als Antwort zu. Die Infektionszahlen sind zuletzt in allen Altersgruppen und Bundesländern gesunken, bundesweit aber binnen einer Woche nur noch von 192 auf 191 – das liegt angesichts von deutlich weniger Tests nicht mehr im messbaren Bereich. Sollte sich der Trend wieder umkehren, würden auch wieder mehr Menschen wegen Covid-19 krank. Während die Zahl der bestätigten Infektionszahlen seitwärts verläuft, wurde zuletzt in einem Drittel der untersuchten Abwasserproben wieder mehr Coronaviren gefunden. Das muss nicht, kann aber auf wieder steigende Infektionszahlen hinweisen.

Hoher Krankenstand

Selbst wenn die Pandemie vorbei ist, werden nicht unbedingt weniger Menschen krank. Derzeit ist eher das Gegenteil der Fall: Die Betriebskrankenkassen (BKK) verzeichnen für den Oktober einen überdurchschnittlich hohen Krankheitsstand. Dieser liege unter ihren viereinhalb Millionen Mitgliedern bei 6,7 Prozent und damit über den Oktoberwerten der vergangenen zehn Jahre. Laut dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist auch die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen saisontypisch deutlich gestiegen. Sie liegt mit sieben Millionen über dem Bereich der vorpandemischen Jahre. Corona sei dafür aber nur bedingt verantwortlich: Vor allem Influenzaviren, RSV-Infektionen und Rhinoviren werden gefunden.

Allerdings hat das RKI fünf Wochen in Folge unter Patienten mit Atemwegserkrankungen weniger Coronainfektionen gefunden. Auch Daten der AOK zeigen, dass der Anteil von Corona an den Krankschreibungen zurückgegangen ist. Zum Höhepunkt der Herbstwelle lag er noch bei 9 Prozent, nach 18 Prozent im Frühjahr. Neben den Krankschreibungen sind auch die Krankenhausbehandlungen aufgrund schwerer Covid-Verläufe sowie die Belegung auf der Intensivstation rückläufig, meldet das RKI. Die Pandemie ist also noch nicht vorbei, aber in einer neuen Phase. Corona macht weiter krank – aber es ist ein Virus unter vielen.