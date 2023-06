Wofür in der Warnstufe PCR-Tests nötig sind – und wo man sie bekommt

Stuttgart - Die Coronazahlen haben neue Höchststände erreicht, von Mittwoch an könnte die Warnstufe im Land gelten. Verglichen mit Lockdown-Zeiten sind die Auswirkungen für die meisten Menschen gering, am stärksten trifft es alle, die sich bisher hätten impfen lassen können, diesen Schritt aber nicht gegangen sind. An vielen Orten benötigen diese Menschen nun einen PCR-Test, um Zutritt zu erlangen – das kann im Einzelfall durchaus zu Problemen führen.