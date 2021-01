1 Mehrere Statistiken sind nun in der Corona-Warn-App verfügbar. Foto: spot on news

Die offizielle Corona-Warn-App hat neue Funktionen: Nach dem aktuellen Update sind nun auch zahlreiche Statistiken abrufbar.

Neue Funktionen für die offizielle Corona-Warn-App. Nach zahlreichen Neuerungen vor dem Jahreswechsel ist nun das erste Update in diesem Jahr veröffentlicht worden. Die größte Anpassung: Aktuelle Zahlen und Statistiken über das Infektionsgeschehen in Deutschland können direkt in der App verfolgt werden. So sind jetzt in insgesamt vier neuen Kacheln unter anderem die 7-Tage-Inzidenz und der R-Wert angegeben. Auch wird ab sofort darüber informiert, wie viele User via App aktuell warnen.

Die Zahlen dafür stammen zum einen vom Robert Koch-Institut, zum anderen direkt von den Machern der App. Die dort angegeben Werte sollen sich automatisch jede Stunde aktualisieren. Die App wurde offiziellen Angaben zufolge bislang rund 25 Millionen Mal heruntergeladen. Zirka 230.000 Menschen warnten ihr Umfeld mithilfe der Corona-Warn-App bereits.