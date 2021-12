1 Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren digitalen Impfnachweis in wenigen Schritten als PDF zum Beispiel für Ihren Arbeitgeber erstellen. (Anleitung) Foto: Audio und Werbung / Shutterstock.com

Der Impfnachweis wird immer wichtiger, zum Beispiel durch die seit heute geltende 3G-Regel am Arbeitsplatz. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Corona-Warn-App ein PDF erstellen.















Corona-Apps bieten für den Alltag in der Corona-Pandemie praktische Funktionen. So können Sie in der Corona-Warn-App zum Beispiel auch einen Impfnachweis als PDF für Ihren Arbeitgeber erstellen. So einfach geht's:

Öffnen Sie die Corona-Warn-App und tippen Sie im Menü auf "Zertifikate" Öffnen Sie nun Ihr Impfzertifikat. Scrollen Sie nun nach unten zu Ihrem aktuellen Impfzertifikat für das Sie ein PDF benötigen und öffnen Sie dieses. Im Zertifikat tippen Sie dann auf den Menüpunkt "Mehr". Jetzt finden Sie die Option "Druckversion anzeigen". Tippen Sie diese an. Im nächsten Schritt öffnet sich ein Fenster mit ein paar Empfehlungen zum Umgang mit dem PDF. Wenn Sie nun auf die Option "Weiter" tippen, erstellt die App ein PDF des EU-Zertifikates und öffnet dieses, welches Sie nun speichern oder direkt verschicken können.

Wichtig: Da das PDF-Zertifikat sensible Informationen enthält, sollten Sie darauf achten, dass das Dokument nicht in die Hände von Dritten gelangt.

