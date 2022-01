1 Die Corona-Warn-App hat eine neue Funktion, die noch nicht ganz fehlerfrei funktioniert. Foto: philippgehrke.de / shutterstock.com

Eigentlich erfüllen Geboostere die 2G-plus-Regel ohne Testnachweis. Doch die Corona-Warn-App zeigt bei Ihnen trotzdem nur 2G. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.















Seit dem Update 2.16 zeigt die Corona-Warn-App Nutzern den Status-Nachweis direkt auf Ihrem Impf- oder Genesenennachweis an. Wer also zum Beispiel durch die bisherigen Impfungen die Voraussetzungen für 3G erfüllt, dem wird der Hinweis 3G rechts oben im Zertifikat angezeigt. Allerdings wundern sich viele Geboosterte, warum bei ihnen lediglich 2G statt 2G+ steht. Was steckt dahinter?

Warum 2G trotz Boosterimpfung?

Geboosterte Personen müssen laut Bundesgesundheitsministerium keinen Test vorlegen, um bei 2G+ Einlass zu erhalten. Das heißt, die App zeigt fälschlicherweise 2G an. Laut Entwicklern kann dieser Sonderfall momentan technisch noch nicht abgebildet werden. Das Projektteam sei jedoch bereits daran, eine Lösung zu finden, um den richtigen Status anzuzeigen, heißt es in einem Blogbeitrag auf der Webseite der Corona-Warn-App. Um Missverständnisse bei Kontrollen zu umgehen, können Betroffene alternativ die CovPass-App verwenden. Dort gibt es die Statusanzeige bislang nicht.

Was bedeutet eigentlich 3G+?

Ebenfalls für Verwirrung sorgt die Statusanzeige 3G+ in der Corona-Warn-App. Schließlich ist in 3G (geimpft, genesen, getestet) der Testnachweis für Ungeimpfte bereits enthalten. Allerdings handelt es sich hierbei um einen Schnelltestnachweis. Bei 3G+ benötigen Nicht-Gensenene bzw. Ungeimpfte einen PCR-Test. Es handelt sich also um eine Verschärfung der 3G-Regel, daher das Plus.

