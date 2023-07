1 Schutzkleidung erschwert die Arbeit zusätzlich. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Heilbronn - urchgang verboten. „Achtung, Covid-Bereich“ steht auf einem roten Schild. Hinter der Glastür liegt die Medizinische Intensivstation (MINT) des SLK-Klinikums in Heilbronn, wo derzeit 16 an Covid-19 Erkrankte behandelt werden. Man sieht ein großes, offenes Mitarbeiterzimmer mit Computern und einem Bildschirm an der Decke, der die Daten der Patienten anzeigt, es erinnert an den Leitstand eines Kraftwerks. Eine nüchterne, freundliche Atmosphäre, eine spärliche Weihnachtsdekoration ist aufgehängt – schon zwei Wochen vor dem ersten Advent. Wie soll die Corona-Zeit hier, bitte, schneller vergehen?