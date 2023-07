1 Gesundheitsminister Manfred Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigen neue Pandemiestufen für Baden-Württemberg an. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Wucht der zweiten Corona-Welle hat Ministerpräsident Kretschmann überrascht. Mit neuen Pandemiestufen will er den Virus nach dem Teil-Lockdown im November besser in den Griff bekommen.









Stuttgart - Um bei der Eindämmung des Corona-Virus zielgenauer vorgehen zu können, will die baden-württembergische Landesregierung bis zum Ende des Monats zusätzliche Pandemiestufen zu den bisherigen Kategorien eins bis drei beziehungsweise grün, gelb und rot entwickeln. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Regierungspressekonferenz am Dienstag in Stuttgart angekündigt. „Bis Ende November hat das Sozialministerium die Aufgabe, weitere Pandemiestufen auszuarbeiten“, betonte Kretschmann. Dann werde das Land die neuen Stufen zur Bekämpfung des Virus implementieren und wieder zu seiner regionalen Hotspot-Strategie bei der Bekämpfung von Corona zurückkehren. Voraussetzung dafür sei, dass die in der vergangenen Woche beschlossenen bundesweiten Einschränkungen des öffentlichen Lebens erfolgreich seien.