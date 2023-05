1 Die Polizei- und Ordnungsbehörden überprüfen die Einhaltung der Corona-Verordnungen mit großem Einsatz. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Immer öfter zeigt sich, dass die Polizei- und Ordnungsbehörden Corona-Verstöße mitunter mit übertriebener Härte ahnden. So lässt sich die Akzeptanz für die Beschränkungen und das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht festigen, meint Matthias Schiermeyer.









Stuttgart - In der Corona-Krise setzt die Mehrheit der Bürger auf einen starken Staat, der die Risiken für den Gesundheitsschutz tatkräftig eindämmt. Sowohl was die Beschränkungen als auch deren Kontrolle angeht, lässt Baden-Württembergs Landesregierung Ehrgeiz nicht missen. Doch haben selbst staatstreue Bürger mittlerweile Mühe, die Verordnungen noch nachzuvollziehen. Denn diese verändern sich permanent und sind zuweilen in sich widersprüchlich – „inkonsistent“, wie selbst der Ministerpräsident eingesteht.