Unfall in Sindelfingen Reifen unterschiedlicher Größe montiert – Auto landet in Zaun

Ein 42-Jähriger verliert am Sonntagabend in Sindelfingen die Kontrolle über seinen Mercedes und landet in einem Zaun. Bei der Unfallaufnahme stellen Polizisten fest, dass an der Hinterachse des Fahrzeugs Reifen unterschiedlicher Größe montiert waren.