49 Menschen treffen sich am Freitagabend zu einer Party in Stutensee. Die Polizei erhält über die sozialen Medien einen Tipp und rückt an. Als die Polizisten das Gespräch suchen, bekommen sie kuriose Ausreden zu hören.

Stutensee - Die Polizei hat am Freitagabend eine Geburtstagsparty mit insgesamt 49 Personen aus etlichen verschiedenen Haushalten in Stutensee (Kreis Karlsruhe) wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgelöst. Dabei erwischten sie auch einen Gast, der aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde und nahmen ihn fest.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten durch einen anonymen Tipp in den sozialen Medien Wind von der Party bekommen. Die herbeigerufenen Polizisten überprüften das Anwesen gegen 22.10 Uhr. Dabei entdeckten sie zahlreiche Menschen, die sich dicht gedrängt in einer Gartenlaube und in verschiedenen Zimmern aufhielten, teilweise wurde gemeinsam getanzt. Weder die Mindestabstände wurden dabei eingehalten, noch trugen die Teilnehmer Mund-Nasen-Bedeckungen.

Manche Teilnehmer leugnen Infektionslage

Die Räumlichkeiten waren mit Geburtstagsdeko geschmückt, mehrere Anwesende waren laut Polizei stark betrunken. Polizeikräfte suchten das Gespräch mit den Teilnehmern, dabei leugneten manche, dass es überhaupt eine aktuelle Infektionslage gebe. Außerdem gaben manche vor, dass die Feier eine Informationsveranstaltung zum Schutz vor Betrugsdelikten sei. Ein Gast wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen, unter den Feiernden befanden sich zehn Kinder im Alter von unter 14 Jahren.

Die Polizei beendete die Party und erteilte Platzverweise. Insgesamt wurden 41 Verstöße gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige gebracht.

