Stuttgart - Das Lokal im Leonhardsviertel hatte schon Ende voriger Woche Besuch von der Polizei. Es gab Hinweise, dass dort normaler Discobetrieb lief, trotz Corona-Verordnung. Am vorigen Dienstag hat das Ordnungsamt die Gaststätte bis auf Weiteres geschlossen. In den Zimmern darüber, die zu dem Lokal gehören, „war Prostitution nachweisbar“, sagt Albrecht Stadler, der zuständige Abteilungsleiter im Ordnungsamt. Es habe eine Beschwerde von „direkt nebenan“ gegeben. Dort befindet sich ein Wettbewerber im Geschäft mit dem Sex, der im Netz mit dem Slogan wirbt: „Wir bieten mit Abstand!!! die beste Show in Stuttgart“.