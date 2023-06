1 Ein entflochtener Schulbeginn soll die Schülerströme entzerren. Foto: dpa/Arne Dedert

In einer eigenen Corona-Verfügung erlässt die Stadt Stuttgart strengere Regeln an Schulen. Dazu gehören neben einer Entzerrung des Unterrichtsstarts auch eine Maskenpflicht im Unterricht. Die Schulleiter sind über die Details bisher noch nicht informiert worden. Die Verfügung gilt ab Mittwoch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wegen der starken Zunahme der Coronafälle verfügt die Stadt Stuttgart für Schüler und Lehrer strengere Maßnahmen. Demnach soll an allen weiterführenden Schulen Maskenpflicht im Unterricht gelten, sowohl für Lehrer als auch für Schüler, in Grundschulen nur für Lehrer. Für Schüler von der achten Klasse an und darüber soll der Unterricht frühestens in der zweiten Stunde beginnen. Damit wolle man das morgendliche Gedränge während der Rushhour entzerren, erklärte Sven Matis, der Sprecher der Stadt Stuttgart.