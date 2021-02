Coronavirus in Baden-Württemberg Städte und Kreise prüfen nächtliche Ausgangsbeschränkung

Das Land möchte an nächtlichen Ausgangsbeschränkungen festhalten - zumindest in Regionen mit einem Inzidenzwert über 50. Doch ob die Beschränkungen so schnell in Kraft treten wie von der Regierung gewünscht, ist offen.