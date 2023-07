1 In Deutschland wird vor allem der Biontech-Impfstoff eingesetzt. Foto: dpa/Bodo Schackow

Der Corona-Impfstoff von Novavax soll ab Montag ausgeliefert und in den nächsten Tagen verimpft werden. Es ist ein Proteinimpfstoff, der auf einer anderen Technologie basiert als die bisher verfügbaren Vakzine. Wir geben einen Überblick, wie die unterschiedlichen Impfstofftypen funktionieren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - „Ich lasse mir doch keine Corona-Gene spritzen!“, „Niemand weiß, was das mit meinen Erbanlagen macht!“ So oder so ähnlich begründen manche Menschen ihre Ablehnung der bisher verfügbaren Corona-Impfstoffe. Neue Impfstoffe, die auf bereits länger bekannte Wirkmechansimen setzen, könnten zumindest einen Teil der Impfskeptiker überzeugen.