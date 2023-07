Rückkehrer scheitern fast am Ordnungsamt

1 Urlaub in Österreich: Wenn es schlecht läuft, macht die Bürokratie bei der Rückreise jegliche Erholung zunichte. Foto: imago/allOver/KTH

Zwischen Theorie und Praxis: Ein Paar kehrt aus dem Österreich-Urlaub zurück nach Backnang. Und obwohl beide geimpft sind, sollen sie in Quarantäne. Wie kann das sein?









Backnang - Vier Tage währte der Urlaub der Eheleute P. in Österreich – doch der Ärger mit der Rückreise nach Deutschland drohte alle Erholung zunichte zu machen. Beinahe nämlich hätte das Paar noch zehn Tage in Quarantäne verbringen müssen, obwohl die beiden Männer vollständig geimpft sind. „Das ist ein sehr unschönes Beispiel für die Realität“, schimpft Christian P., der nicht mit vollem Namen in der Zeitung stehen, aber auf das Problem aufmerksam machen möchte. Tatsächlich sind er und sein Mann zum Opfer eines Konflikts zwischen Theorie und Praxis geworden.