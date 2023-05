1 Wird es im Dezember auf dem Ludwigsburger Marktplatz so aussehen? Foto: Werner Kuhnle

Wie geht es mit Corona im Herbst weiter? Ludwigsburg plant den bekannten Barockweihnachtsmarkt wie gehabt. Was macht die Stadt aber, wenn das Coronavirus dazwischenfunkt? Gibt es einen Plan B?









Ludwigsburg - Kann der weit über die Stadtgrenzen beliebte Ludwigsburger Barockweihnachtsmarkt im Dezember stattfinden? Trotz Corona? Womöglich so, wie in den Jahren 2019 und vorher? Eine klare Antwort auf diese Fragen wäre Glaskugellesen, sagt der Geschäftsführer des kommunalen Eigenbetriebs Tourismus & Events, Mario Kreh, am Dienstagabend in der Sitzung des Betriebsausschusses. Mario Kreh erklärt allerdings auch: „Wir planen ganz normal.“ Zudem liege ein Plan B aus dem Vorjahr bereit. Im Jahr 2020 hatte die Stadt Ludwigsburg wegen der Pandemie eigentlich eine sogenannte Weihnachtsmeile ausrichten wollen, eine verkleinerte Version des Markts mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept. Doch der Lockdown hatte alle Pläne zur Makulatur werden lassen. Nichts fand statt.