Im Ostalbkreis wurden Hunderte Corona-Infizierte doppelt gezählt – weil eine neue Software eingeführt werden musste. Doch dahinter steckt ein viel größeres Problem.









Berlin - Die Frage an Lothar Wieler klang, als wäre sie nur für Fachleute relevant. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts sollte in der Corona-Pressekonferenz am Donnerstag erklären, warum das System Sormas erst in knapp 80 Gesundheitsämtern verwendet werde – wo es doch bis Jahresende bundesweit ausgerollt sein soll.