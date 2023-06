Zahl illegaler Schulen in Baden-Württemberg wächst

Wegen der Missachtung der Schulpflicht laufen in Baden-Württemberg bereits 80 Verfahren gegen Eltern aus dem Querdenker-Milieu. Eingelenkt wird selten.









Stuttgart - Die Stadt Rottweil handelte prompt: Eine Woche, nachdem sie davon erfahren hatte, dass in einer Lagerhalle im Neckartal zehn Kinder in einer illegalen „Coronaschule“ unterrichtet würden, rückten Ordnungsamt und Polizei aus. Es sei Gefahr in Verzug, sagte der Baubürgermeister Christian Ruf. Nicht nur wegen der Missachtung der Hygieneregeln: Für die Betreuung sei die Halle schlicht nicht zugelassen, es fehle ein zweiter Fluchtweg.