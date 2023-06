1 Abstand und Maske – an Schulen ist das Alltag. Wenn sie überhaupt öffnen dürfen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ludwigsburg - Laut Bundesnotbremse können die Schulen im Kreis Ludwigsburg frühestens am Montag öffnen, spätestens am Mittwoch aber müssen sie öffnen. Sie starten also in die Präsenz wenige Tage, ehe sie ferienbedingt wieder dicht sind. Bringt das nicht noch mehr Unruhe? „Jedes Szenario hat Vor- und Nachteile“, sagt die kommissarische Leiterin des Schulamts in Ludwigsburg, Anita Kermisch. Einmal wäre der Verbleib im Homeschooling an den paar Tagen für viele Familien leichter zu organisieren gewesen. „Andererseits vermissen die Schüler es ja auch, ihre Klassenkameraden zu sehen.“