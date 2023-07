Corona und Brennpunkte in Stuttgart

13 Nopper in Kontakt mit den Jugendlichen vom Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach der Fast-Randale am vergangenen Wochenende auf dem Schlossplatz gehen der OB und der Polizeipräsident persönlich auf Streife – und sammeln einige Erkenntnisse.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Und plötzlich braut sich was zusammen. Eine Coronademo bekommt immer mehr Zulauf, dort an der Ecke vor der Commerzbank an der Planie-Wendeschleife. Bei Musik und offenem Mikrofon wird gegen den Staat und die Polizei gewettert, und immer mehr junge Leute drängen sich zusammen. Es gibt markige Worte, die Event-Szene vom Schlossplatz johlt und jubelt. Es ist kurz vor 20 Uhr, und Simon Fregin von der Mobilen Jugendarbeit ist besorgt: „Den Kids wird hier auf dem Platz ganz schön viel Bühne geboten, das kann kippen.“