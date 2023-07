1 Für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, wird der Alltag komplizierter werden. Foto: Eibner-Pressefoto/ Michael Weber/Weber/ Eibner-Pressefoto

Für alle, die nicht geimpft oder genesen sind, wird der Alltag zunehmend kompliziert werden. Wir haben mit drei Menschen gesprochen, die der Impfung gegen das Coronavirus skeptisch gegenüber stehen. Was treibt sie an, was befürchten sie?









Region Stuttgart - Der Sommer 2021 könnte zu dem Sommer werden, in dem die Menschen ihre Freiheit zurückbekommen haben. Die Inzidenz wurde unwichtig, Beschränkungen fielen, Auflagen verloren ihre Gültigkeit. Was lange nicht möglich war, wurde wieder möglich. Vielleicht wird das vergessen machen, dass der Sommer dieses Jahres auch aus Monaten bestand, in dem es noch immer Sorgen gab und Ratlosigkeit. Lange ersehnte Impfdosen versauerten, teure Impfzentren standen leer, die Impfquote kam nicht mehr vom Fleck. Es war die Zeit, in der Menschen, die lange gar keine Möglichkeit hatten, sich eine Spritze setzen zu lassen, plötzlich unter großen Druck gerieten. Ungeimpfte, so war zu hören, seien unsolidarisch und gefährlich für die Gesellschaft. Was macht das mit der Solidarität?