1 Sind die Mitarbeiter gesund, freut sich der Chef – daher haben viele Firmen Interesse an einer geimpften Belegschaft. Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein Betrieb funktioniert nur, wenn möglichst kein Mitarbeiter fehlt. Wie können Unternehmen das in Zeiten von Corona sicherstellen? Manche Firma lockt mit Sonderzahlungen. Ist das erlaubt?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Arbeitgeber haben naturgemäß ein Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter gesund und einsatzfähig bleiben. Doch wie weit gehen manche dafür in Zeiten von Corona – und was dürfen sie, was nicht? Darüber gibt es oft unterschiedliche Auffassungen. So zum Beispiel bei EgeTrans, einer international tätigen Spedition mit Sitz in Marbach und weltweit rund 200 Mitarbeitern.