Ludwigsburg - Der W&W-Büroturm in der Ludwigsburger Südstadt aus den 1970er-Jahren wird von der Unternehmensgruppe künftig nicht mehr gebraucht werden. 2023 sollen alle Beschäftigten auf dem in unmittelbarer Nachbarschaft, aber auf Kornwestheimer Gemarkung liegenden neuen Campus arbeiten, hat die W&W-Gruppe bekanntgegeben. Bislang hatte die Lesart gelautet, dass rund 800 Arbeitsplätze in dem markanten Ludwigsburger Hochhaus verbleiben würden.