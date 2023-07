1 Großalarm für die Polizei: Die PS-Poser-Szene ist nach Stuttgart zurückgekehrt (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images/Marius Bulling

Seit vergangenem Donnerstag gilt in Stuttgart keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Die motorisierte Vergnügungsszene hat dies am Wochenende auf ihre Weise gefeiert.









Stuttgart - Was braucht es Faschingsumzug oder Narrensprung – eine Armada der PS-Szene hat am Faschingswochenende die nächtlichen Straßen Stuttgarts erobert. Großalarm für die Polizei: „Mehr als 500 Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag in der Stadt unterwegs gewesen“, bilanziert die Polizeisprecherin Monika Ackermann. Hochpreisige Luxuskarossen aus den umliegenden Landkreisen – mit Insassen zwischen 19 und Mitte 30, die das Ende der nächtlichen Ausgangssperre in Stuttgart feierten.