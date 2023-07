1 Ein Publikumsmagnet vor den Toren Stuttgarts öffnet seine Tore. Foto: Simon Granville

Die Art und Weise wie der Einzelhandel wieder öffnet ist eine Gefahr für alle, kommentiert Christian Gottschalk. Zudem stellen sich völlig neue Fragen, zum Beispiel zum landkreisüberschreitenden Grenzverkehr.









Stuttgart - An diesem Montag beginnt in Deutschland ein großes Experiment. Ein Experiment mit einem gewaltigen Potenzial, krachend zu scheitern. Bundesweit öffnen an diesem Montag die ersten Geschäfte wieder. Eine Erlösung für deren Inhaber und viele Kunden. Eine Gefahr für alle.