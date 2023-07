1 Wer tagsüber ankommt, muss sich auf Wartezeiten am Testzentrum im Stuttgarter Flughafen einstellen. Wer nach 23 Uhr ankommt, könnte Pech haben. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Am Flughafen testen lassen – das verspricht die Landesregierung in Stuttgart. Doch wer nach 23 Uhr am Stuttgarter Flughafen landet, hat schlichtweg Pech. Ein Reiserückkehrer ärgert sich und erzählt von seinen Erfahrungen.









Stuttgart - 72 Stunden: So viel Zeit haben Reiserückkehrer, um sich nach dem Urlaub kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. So sieht es die aktuell geltende Regelung vor. Wer in Stuttgart landet, kann sich dem Test direkt am Flughafen unterziehen. Die Verantwortung, der Testpflicht nachzukommen, liegt bei den Bürgern – darauf hatte Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) zuletzt bei der Eröffnung des Testzentrums am Stuttgarter Hauptbahnhof hingewiesen.