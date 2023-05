Corona-Tests in Tübingen

1 Hier warten Testwillige, bis sie an der Reihe sind. Foto: CeGaT GmbH/Horst Haas

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Cegat hat binnen zwei Wochen fast 7000 Proben untersucht. Oberbürgermeister Boris Palmer ruft Bürger auf, sich testen zu lassen.









Tübingen - Dirk Biskup gehörte zu den ersten Corona-Kranken in Tübingen. Auch seine Frau Saskia hat sich bei ihm angesteckt. Zum Glück hatten die Gründer der Biotech-Firma Cegat nur leichte Symptome. „Wir waren relativ früh dabei“, sagt Dirk Biskup. Das gilt auch für den Antikörpertest, den das Unternehmen entwickelt hat und mit dessen Hilfe sich eine überstandene Infektion mit dem Coronavirus nachweisen lässt. Seit gut zwei Wochen bietet Cegat den Test für 25 Euro an. Die erforderlichen Blutproben können direkt auf dem Firmengelände genommen werden. Zudem gibt es ein mobiles Team, das Blutentnahmen vor Ort durchführen kann – etwa zuhause oder in Firmen.