1 Das DRK dehnt die Öffnungszeiten seiner Fieberambulanz auf das Wochenende aus – und schafft so Luft für die Kliniken. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Stadt hat die Voraussetzungen für den Besuch der vom DRK im alten Reitstadion in Bad Cannstatt aufgebauten Fieberambulanz gelockert. Es braucht für einen Besuch keine Überweisung mehr.

Stuttgart - Die vom Deutschen Roten Kreuz Stuttgart im Auftrag des Gesundheitsamtes aufgebaute Fieberambulanz im alten Reitstadion in Bad Cannstatt ist auch an diesem Wochenende geöffnet. Eine direkte Vorsprache von Patienten war hier bisher nicht vorgesehen, doch die Stadt hat die Regeln am Freitag geändert. Es sind weitere Kapazitäten geschaffen worden, um die Stuttgarter Kliniken zu entlasten. Wer aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist oder Kontakt zu Corona-Infizierten hatte, kann hier nun auch am Wochenende von 10 bis 18 Uhr vorsprechen, und zwar ohne Voranmeldung oder Überweisung. In begründeten Fällen kann in der Ambulanz auch auf einen Befall mit dem neuartigen Coronavirus getestet werden. Das DRK setzt im Stadtgebiet inzwischen rund 120 Helfer ein. Sie unterstützen auch Test- und Behandlungszentren.